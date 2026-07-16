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Английские и аргентинские болельщики подрались после матча чемпионата мира

По данным газеты The Sun, несколько фанатов обеих команд были задержаны полицией.

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Болельщики сборных Англии и Аргентины подрались после полуфинального матча чемпионата мира по футболу, который прошел в Атланте (штат Джорджия, США). Об этом сообщает газета The Sun.

Ранее ТАСС сообщал, что аргентинцы обыграли англичан (2:1) и вышли в финал турнира.

Стычки между болельщиками произошли возле стадиона в Атланте. По данным газеты, несколько фанатов обеих команд были задержаны полицией.

В финале, который пройдет 19 июля в Ист-Ратерфорде, сборная Аргентины сыграет с командой Испании, которая ранее обыграла французов (2:0).

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