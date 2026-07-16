Красноярск станет площадкой международного гастрономического форума

С 27 по 30 июля в Красноярске пройдут мероприятия международного коммуникационно-образовательный проекта ИНТЕРТАЙГАСТРО. Он является частью фестиваля ТАЙГАСТРО и призван объединить шеф-поваров и рестораторов со всего мира для обмена опытом.
Главным событием проекта станет гастрономический форум, который откроется 27 июля в Национальном центре «Россия». В течение дня участники смогут посетить лекции, круглые столы и дискуссии, посвященные развитию современной гастрономии. В центре внимания окажутся три темы — аутентичность, мультикультурность, инновации и технологии. Каждому из этих направлений посвятят отдельный тематический блок, в котором выступят зарубежные и российские шеф-повара.
Откроет программу блок, посвященный аутентичности. О том, как сохранять национальные гастрономические традиции и при этом создавать современную кухню, расскажут шеф-повар ресторана Manu из бразильской Куритибы Ману Буффара, Евгений Викентьев (Centrale Bistro, Москва / KIRILLITSA, Шанхай) и бренд-шеф красноярского ресторана Tunguska Николай Бобров. После их выступлений состоится открытая дискуссия.
Тему продолжит блок о мультикультурности. Своим опытом поделятся Грегуар Берже, ранее возглавлявший ресторан Ossiano в Дубае и сейчас работающий над проектом Kraken, Артем Гребенщиков (Bourgeois Bohemians, Санкт-Петербург) и Михаил Михайлов, представляющий красноярский ресторан SADKO. После выступлений участники также обсудят влияние культурных традиций на современную гастрономию.
Финальный блок посвятят инновациям и технологиям. Спикерами станут Даррен Тео — шеф ресторанов Dewakan и Bidou из Куала-Лумпура, Екатерина Алехина (Biologie, Москва) и Роман Чемеренко (Bellini, Красноярск). После выступлений состоится заключительная дискуссия, а сам форум завершится итоговым словом модераторов.
Участие в форуме бесплатное, однако попасть на него можно только по предварительной регистрации. Организаторы рассчитывают, что коммуникационно-образовательный проект ИНТЕРТАЙГАСТРО будет способствовать развитию российской кулинарной школы, внедрению лучших мировых практик в работу местных ресторанов и повышению туристической привлекательности Красноярска.
Добавим, 29 и 30 июля в трех знаковых ресторанах Красноярска пройдут гала-ужины, где каждая группа продемонстрирует свои подходы и гастрономическую философию каждого из направлений:
Tunguska. Гала-ужин «Аутентика». Ману Буффара (Manu, Куритиба, Бразилия), Евгений Викентьев (Centrale Bistro, Москва, KIRILLITSA, Шанхай) и Николай Бобров (Tunguska, Красноярск) — 29 июля в 19:00; SADKO. Гала-ужин «Коды Культур». Грегуар Берже (Kraken, Ex-Ossiano, Дубай), Артем Гребенщиков (Bourgeois Bohemians, Санкт-Петербург) и Михаил Михайлов (SADKO, Красноярск) — 30 июля в 19:00; «Чешуя». Гала-ужин «Инноваторы». Даррен Тео (Dewakan, Bidou, Куала-Лумпур, Малайзия), Екатерина Алехина (Biologie, Москва) и Роман Чемеренко (Чешуя, Красноярск) — 30 июля в 19:00.
Соорганизатором коммуникационно-образовательного проекта ИНТЕРТАЙГАСТРО выступает Сибирский институт развития креативных индустрий.
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