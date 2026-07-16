В Хабаровском районе закончили ремонт автодороги в селе Дружба

В рамках сезона дорожных работ в селе Дружба Хабаровского района отремонтировали 420 метров автомобильной дороги по улице Украинская. Участок обновили по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Специалисты выполнили устройство слоев основания из песчано-щебеночной смеси, уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие и укрепили обочины. Также подрядчики обустроили водоотводные канавы. Общая стоимость всех работ составила 11,1 млн рублей.
Помимо этого, на прошлой неделе по улице Центральная в селе Черная Речка завершили работы на участке протяженностью около двух километров. На подъезде к населенному пункту ремонтируют сразу два участка — с 0-го по 8-й километр и с 8-го по 15-й километр.
Готовность первого участка составляет 35%. На данный момент здесь занимаются очисткой кюветов и ресайклингом. Последнее подразумевает снятие верхнего слоя покрытия, который перерабатывается в специальной машине. После чего его смешивают с вяжущим материалом и используют в качестве укрепляющего слоя основания.
— Подъезд давно нуждался в ремонте, об этом часто просили жители. В прошлом году мы завели один отрезок в нацпроект, в этом году — два. В итоге отремонтируем дорогу целиком. Особое внимание уделяем качеству выполняемых работ и соблюдению сроков. Наша задача — создать долговечную, безопасную и удобную транспортную инфраструктуру, — рассказали в Минтрансе Хабаровского края.
На участке с 8-го по 15-й километр дорожные службы восстановили трассу, установили временные дорожные знаки и информационные щиты, ликвидировали пучины и провели фрезерование асфальта. Сейчас на данном отрезке специалисты ведут расчистку кюветов, вырубку кустарников и мелколесья, установку бортового камня и укладку выравнивающего слоя из асфальтобетона.
Общий объем финансирования данных участков превышает 600 млн рублей.