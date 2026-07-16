В Хабаровском районе закончили ремонт автодороги в селе Дружба

— Подъезд давно нуждался в ремонте, об этом часто просили жители. В прошлом году мы завели один отрезок в нацпроект, в этом году — два. В итоге отремонтируем дорогу целиком. Особое внимание уделяем качеству выполняемых работ и соблюдению сроков. Наша задача — создать долговечную, безопасную и удобную транспортную инфраструктуру, — рассказали в Минтрансе Хабаровского края.