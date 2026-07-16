Ростов-на-Дону поборется за титул Культурной столицы России 2028

Конкурс «Культурная столица года» проводится, чтобы поддержать культурное развитие регионов, показать их самобытность, туристический и экономический потенциал.
Конкурс проходит в 2 этапа с итоговой презентацией от городов-финалистов в Москве. Эксперты оценивают активность и качество культурной жизни городов-участников, а также уровень их поддержки среди населения страны.
Результаты народного голосования учитываются отдельно. В нём может участвовать любой житель страны с подтверждённой учётной записью на Госуслугах. Культурную столицу года и город-победитель в номинации «Народное голосование» объявят в декабре.
Конкурс «Культурная столица года» проходит с 2023 года. За это время победителями становились: Нижний Новгород, Грозный, Омск и Челябинск.
Что дает звание?
Звание «Культурная столица года» даст возможности для повышения качества жизни, социально-экономического и культурного развития города: он станет точкой притяжения для туристов, потенциальных инвесторов и партнёров.
Приглашаем ростовчан принять участие в голосовании, которое продлится до 30 ноября 2026 года. Поддержим родной город!
Как проголосовать?
1. Перейдите на официальный портал Госуслуги.
https://pos.gosuslugi.ru/lkp/cultural-capital/contest/134/
2. Авторизуйтесь через свою учетную запись.
3. Выберите Ростов-на-Дону!
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.