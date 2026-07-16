В Красноярском крае создали самую северную в стране сеть сервисных автоцентров

«РН-Ванкор», в рамках реализации проекта «Восток Ойл», создал крупнейшую сеть автосервисных центров, расположенных на маршруте от Ямало-Ненецкого автономного округа до «Бухты Север» в Красноярском крае.
Для пополнения автопарка предприятия отечественными машиностроительными компаниями поставлено около пяти тысяч единиц специальной и дорожно-строительной техники.
Управление всеми транспортными средствами, обслуживающими нефтяников, осуществляет Единый центр управления транспортом «РН-Ванкор», который был создан в 2025 году с использованием современных ИТ-решений. Работу автопарка на всех объектах проекта в режиме реального времени контролирует разработанная в Компании единая корпоративная телематическая платформа (ЕКТП).
Она обеспечивает планирование, маршрутизацию и подачу автомобилей, распределение заданий и подготовку отчетности, а также многие другие процессы. Цифровое управление позволяет снижать производственные издержки и значительно повышать эффективность работы транспортного парка.
Для обслуживания автопарка открыты сервисные центры, ремонтно-производственные участки и дорожно-ремонтные пункты.
Комплексный подход к транспортной логистике, безопасности дорожного движения, техобслуживанию и поддержанию высокой работоспособности автопарка позволяет «РН-Ванкор» вести работы с максимальной эффективностью в суровых климатических условиях Крайнего Севера.