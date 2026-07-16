В Красноярском крае создали самую северную в стране сеть сервисных автоцентров

Управление всеми транспортными средствами, обслуживающими нефтяников, осуществляет Единый центр управления транспортом «РН-Ванкор», который был создан в 2025 году с использованием современных ИТ-решений. Работу автопарка на всех объектах проекта в режиме реального времени контролирует разработанная в Компании единая корпоративная телематическая платформа (ЕКТП).