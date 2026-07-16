Движение по улице Российской в Челябинске временно остановят в августе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Это следует из распоряжения заместителя главы города по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации.
Мера связана с реконструкцией участка теплотрассы.
«Прекратить движение транспорта по улице Российской в районе дома 75 с 23:00 7 августа до 6:00 10 августа», — говорится в документе.
Восстановить нарушенное благоустройство предстоит в срок до 23:00 10 сентября.