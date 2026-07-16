Мастерами спорта России стали 13 спортсменов Иркутской области

Соответствующий приказ подписал министр спорта России Михаил Дегтярёв. Мастером спорта России по киокусинкай стал иркутянин Роман Карелов, одержавший победу на всероссийских соревнованиях «Восточный рубеж». Его тренером является Дмитрий Лунев, сообщает пресс-служба областного минспорта.
Спортивное звание мастера спорта России по спортивной борьбе присвоено Виктору Николаеву из Осинского района, завоевавшему золотую медаль в весовой категории 65 кг на первенстве Сибирского федерального округа по вольной борьбе среди юниоров до 21 года. Спортсмен тренируется в областной спортивной школе олимпийского резерва «Тамир» у Руслана Борокшонова.
Мастерами спорта России по художественной гимнастике стали:
Милена Гимишян.
Екатерина Грищенко.
Виктория Дремина.
Анастасия Закутаева.
Полина Ильина.
Полина Малеева.
София Подурец.
Варвара Роговская.
Виктория Снеткова.
Ольга Тигунова.
Вероника Щеглова.
Иркутские спортсменки выполнили норматив в групповом упражнении в многоборье на всероссийских соревнованиях «Весенний кубок» и чемпионате Сибирского федерального округа.
Милена Гимишян, Екатерина Грищенко, Виктория Дремина, Анастасия Закутаева, Виктория Снеткова, Полина Малеева, Варвара Роговская и Вероника Щеглова занимаются в областной спортивной школе олимпийского резерва «Юный динамовец». Их тренерами являются:
Милену Гимишян: Елизавета Дроздова и Анна Черкашина.
Екатерину Грищенко и Анастасию Закутаеву: Елена Куликова и Элла Кобзева.
Викторию Дремину: Алёна Николаева и Марина Акреева.
Викторию Снеткову: Елена Куликова и Наталия Леушкина.
Веронику Щеглову: Елизавета Дроздова и Ольга Кунцевич.
Полину Малееву: Елизавета Дроздова и Элла Кобзева.
Варвару Роговскую: Елизавета Дроздова и Наталья Фурсова.
Ольга Тигунова тренируется в спортивной школе ЦСКА города Иркутска у Анастасии Кузнецовой и Лилии Копыловой. Полина Ильина и София Подурец тренируются в иркутской спортивной школе «Дворец спорта “Юность”» под руководством Марины Акреевой.