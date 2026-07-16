Мастерами спорта России стали 13 спортсменов Иркутской области

Спортивное звание мастера спорта России по спортивной борьбе присвоено Виктору Николаеву из Осинского района, завоевавшему золотую медаль в весовой категории 65 кг на первенстве Сибирского федерального округа по вольной борьбе среди юниоров до 21 года. Спортсмен тренируется в областной спортивной школе олимпийского резерва «Тамир» у Руслана Борокшонова.