На Дону птенцов спасли из-под комбайна

В Ростовской области удалось спасти птенцов, оказавшихся в опасности из‑за полевых работ. Местные жители вовремя заметили пернатых и предотвратили угрозу, а затем обратились за помощью в Черноморо‑Азовское морское управление Росприроднадзора.
Специалисты ведомства организовали безопасное размещение птенцов. По предварительной оценке, малыши относятся к семейству ястребиных. В качестве нового места обитания для них подобрали парк птиц «Малинки» неподалёку от города Шахты.
Росприроднадзор содействовал в оформлении необходимых документов в органах власти Ростовской области, после чего птенцов передали представителям парка. Ветеринары сразу осмотрели птиц и подтвердили, что их здоровью ничего не угрожает.
Сейчас птенцы находятся под наблюдением специалистов парка «Малинки». Как уточнили в ведомстве, после того как птицы подрастут и окрепнут, эксперты смогут точнее определить их вид и выработать дальнейшую стратегию ухода.