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Женщина травмировала обе руки на «Красноярских Столбах»

Днем 15 июля у центрального входа в нацпарк «Красноярские Столбы» пострадала женщина — она упала и получила травмы обеих рук.

Днем 15 июля у центрального входа в нацпарк «Красноярские Столбы» пострадала женщина — она упала и получила травмы обеих рук.

Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда, дежурившие на выдвижном посту, оказали ей доврачебную помощь, эвакуировали до улицы Свердловской и передали медикам.

В учреждении «Спасатель» сообщили, что с начала лета на территории нацпарка зафиксировано уже 18 случаев травматизма. Посетителей призывают соблюдать меры безопасности во время прогулок.

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