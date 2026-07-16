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Выезд из Ярославля в сторону Москвы закрыт из-за атаки БПЛА

Ярославская область подверглась атаке беспилотников, сообщил губернатор Михаил Евраев. По его словам, в целях безопасности движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто.

Ярославская область подверглась атаке беспилотников, сообщил губернатор Михаил Евраев. По его словам, в целях безопасности движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто.

Как уточнил господин Евраев, движение перекрыто от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Примерно с 6:10 мск в регионе действует предупреждение о беспилотной опасности.

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