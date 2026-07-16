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Актриса Нино Нинидзе показала фото с сыном от коллеги Кирилла Плетнева

Актриса Нино Нинидзе отпраздновала 35-летие со своим сыном. Она сообщила, что уехала с десятилетним Александром в Петербург.

Актриса Нино Нинидзе отпраздновала 35-летие со своим сыном. Она сообщила, что уехала с десятилетним Александром в Петербург.

Артистка показала подписчикам в социальной сети, как провела этот день с наследником.

— Особенный день, особенный город, особенный компаньон! 11 лет назад в этом городе почему-то грустила, а под сердцем — этот мальчик. А сейчас мне 35, и мне так хорошо, — написала в посте знаменитость.

Нинидзе родила сына от коллеги Кирилла Плетнева в 2015 году. В 2019 году супруги сообщили поклонникам, что разводятся после года брака. Они решили не скрывать разлад в семье, но попросили публику не задавать вопросы о причинах разрыва.

Также актриса Виктория Толстоганова показала своих троих детей. Она сняла на фото сыновей и дочь во время прогулки по историческому городу Корфу. Артистка разместила семейный снимок на своей странице в социальной сети.

Она родила дочь Варвару в 2005 году в браке с коллегой Андреем Кузичевым, известным по роли жениха Екатерины Пушкаревой в сериале «Не родись красивой». В 2008 году у них родился сын Федор. Супруги прожили в браке 15 лет и в 2011 году развелись.