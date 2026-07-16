В Иркутске на базе ИГМАПО откроют отделение реабилитации

Этот вопрос обсудили на встрече губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и ректор РМАНПО Виктор Фомин. Также стороны наметили перспективы сотрудничества по оказанию онкологической помощи жителям Приангарья.
По информации пресс-службы облправительства, участие во встрече приняли проректор по стратегическому развитию РМАНПО Алексей Черепов, директор ИГМАПО Владимир Шпрах, зампред регионального правительства Наталья Дикусарова.
«Главная цель нашего визита — развитие Иркутского филиала, и мы благодарны Правительству Иркутской области и лично губернатору за то, что наши инициативы в полной мере поддерживаются. Первым проектом, который мы надеемся завершить уже в этом году, станет открытие в помещениях филиала клинико-диагностического центра с реабилитационными мощностями, где с участием высококвалифицированных кадров — профессоров, доцентов и ассистентов, работающих в нашем филиале, — будет оказываться медицинская помощь жителям Приангарья, с особым акцентом на участников СВО», — отметил Виктор Фомин.
В отделении будет развернуто пять коек дневного стационара неврологического профиля, 10 коек дневного стационара реабилитационных, а также амбулаторные мощности для консультативного приема и высокотехнологичной аппаратной реабилитации. Филиал станет точкой притяжения для врачей не только Иркутской области, но и всех сопредельных субъектов.
«РМАНПО — это главная кузница кадров высшей врачебной квалификации в стране. Академия и ее клинические базы оказывают высококвалифицированную медицинскую помощь населению, и открытие реабилитационного центра в Иркутске станет важным шагом в развитии доступной специализированной помощи в регионе. Новые мощности будут востребованы в первую очередь для реабилитации участников специальной военной операции, членов их семей и всех жителей Приангарья, нуждающихся в восстановительном лечении», — сказал Игорь Кобзев.
Губернатор подчеркнул: продолжается модернизация Иркутского областного клинического госпиталя ветеранов войн. Реабилитационный центр на базе академии будет включен в единую схему маршрутизации пациентов, которая сегодня действует на базе госпиталя ветеранов. Это позволит выстроить четкую систему распределения пациентов и обеспечить непрерывную реабилитационную помощь на всех этапах — от стационара до амбулаторного восстановления.
Кроме того, стороны наметили шаги по повышению доступности высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе — онкологической. В частности, речь шла о методическом сопровождении в решении вопроса, связанного с завершением строительства радиологического корпуса Иркутского онкодиспансера, а также об адресной помощи жителям при направлении на лечение в федеральные центры.