В Иркутске на базе ИГМАПО откроют отделение реабилитации

«Главная цель нашего визита — развитие Иркутского филиала, и мы благодарны Правительству Иркутской области и лично губернатору за то, что наши инициативы в полной мере поддерживаются. Первым проектом, который мы надеемся завершить уже в этом году, станет открытие в помещениях филиала клинико-диагностического центра с реабилитационными мощностями, где с участием высококвалифицированных кадров — профессоров, доцентов и ассистентов, работающих в нашем филиале, — будет оказываться медицинская помощь жителям Приангарья, с особым акцентом на участников СВО», — отметил Виктор Фомин.