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Дополнительный поезд из Астаны запустят в один из городов Казахстана

Новый пассажирский поезд сообщением Астана — Аркалык будет запущен в августе в Казахстане. Он будет курсировать с 2 по 31 августа, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

Источник: Nur.kz

Как сообщает пресс-служба АО «Пассажирские перевозки», КТЖ с 2 по 31 августа 2026 года назначает поезд № 225/226 сообщением Нурлы жол — Аркалык. Поезд вводится для обеспечения транспортной доступности жителей Костанайской и Акмолинской областей, а также пассажиров, следующих в направлении Аркалыка. Ранее в данном направлении курсировал поезд только частного перевозчика.

«Перевозка пассажиров будет осуществляться вагонами RWS Wagon постройки 2024 года. В составе поезда предусмотрены три купейных и три плацкартных вагона, рассчитанных на перевозку более 250 пассажиров в одном направлении», — уточнили в КТЖ.

Сообщается также, что вагоны состава изготовлены с учетом современных мировых требований к безопасности, надежности и комфорту. В купе оборудованы эргономичные спальные места, индивидуальные светодиодные светильники, USB-порты и сетевые розетки. Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены специальные купе и места для колясок, а также кнопка вызова проводника. Срок службы вагонов — до 40 лет.

Поезд будет курсировать через день: отправление со станции Нурлы жол — с 2 по 30 августа по четным числам; отправление со станции Аркалык — с 3 по 31 августа по нечетным числам.

Расписание движения: Со станции Нурлы жол: отправление — 23:05; прибытие на станцию Аркалык — 09:16. Со станции Аркалык: отправление — 21:20; прибытие на станцию Нурлы жол — 07:16.

В пути следования поезд будет останавливаться на станциях Нурлы жол, Жалтыр, Атбасар, Жаксы, Есиль, Державинская, Аркалык и других.