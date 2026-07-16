Дополнительный поезд из Астаны запустят в один из городов Казахстана

Сообщается также, что вагоны состава изготовлены с учетом современных мировых требований к безопасности, надежности и комфорту. В купе оборудованы эргономичные спальные места, индивидуальные светодиодные светильники, USB-порты и сетевые розетки. Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены специальные купе и места для колясок, а также кнопка вызова проводника. Срок службы вагонов — до 40 лет.