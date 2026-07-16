Подросток использовал платные смайлики, чтобы финансиовать террористов

Суд в Кемеровской области приговорил 17-летнего юношу к лишению свободы за финансирование терроризма. Молодой человек отправится в колонию на четыре года, информирует пресс-служба следственного управления СК Российской Федерации по Кузбассу.
Сообщается, что в течение двух месяцев — с ноября по декабрь 2025 года — подросток отправлял деньги организации, которая признана террористической и запрещена в РФ. Он делал это при помощи платных реакций под постами в одном из мессенджеров.
Как случайно не стать пособником террористов, читайте здесь на KP.RU.
Ранее сообщалось, что иностранца осудили на девять лет в Нижнем Новгороде за финансирование терроризма.
Тем временем инженер из Воронежа перевела мошенникам 1 млн рублей, поверив в якобы «финансирование терроризма».
Также в ФСБ России напомнили о пожизненном тюремном сроке за госизмену и финансирование терроризма.