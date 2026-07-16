В России не зарегистрировали заявку с именем Долиной на регистрацию товарного знака

В Роспатент поступила заявка на регистрацию товарного знака «Лариса Долина Сохранить и приумножить». Под этим брендом планировалось производить операции с недвижимостью. Однако заявку отозвали из Роспатента, пишет РИА Новости.
Сообщается, что в качестве заявителя указана сама Лариса Долина. Однако рассмотрение прекратилось 7 июля. Заявка поступила в базу в феврале этого года.
Как отмечается в материале, представитель Ларисы Долиной Сергей Пудовкин назвал это обращение в Роспатент глупостью. Он отметил, что вокруг певицы сейчас много издевательств.
На сайте Верховного суда в июле опубликовали обзор судебной практики, посвященный оспариванию сделок с жильем. Он касается, в том числе, так называемой «схемы Долиной». Цель утверждения обзора — единообразное применение судами норм материального и процессуального права при рассмотрении споров, связанных с оспариванием сделок с недвижимостью.