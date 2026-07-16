В России не зарегистрировали заявку с именем Долиной на регистрацию товарного знака

На сайте Верховного суда в июле опубликовали обзор судебной практики, посвященный оспариванию сделок с жильем. Он касается, в том числе, так называемой «схемы Долиной». Цель утверждения обзора — единообразное применение судами норм материального и процессуального права при рассмотрении споров, связанных с оспариванием сделок с недвижимостью.