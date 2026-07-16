В Омске появится памятный знак участникам боевых действий в Афганистане

Напомним, главный памятник омичам-участникам локальных конфликтов находится в Парке Победы. Это мемориал в виде белого гранитного шара и разомкнутой арки с Вечным огнем. Еще один монумент воинам-афганцам расположен у Дворца молодежи на ул. Перелета, 1. Здесь заложены 95 именных гильз с землей, привезенной с мест захоронений погибших омичей. Позже была добавлена мемориальная стела.