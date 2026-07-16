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В Омске появится памятный знак участникам боевых действий в Афганистане

С инициативой в администрацию центрального округа Омска обратилась организация КТОС «Амурский-1».

Источник: Администрация города Омска

В сквере имени Бориса Суворова в Омске появится памятный знак. Он будет посвящён омичам — участникам боевых действий в Афганистане и старшему лейтенанту Суворову. Выполнить его предлагается в форме камня, на котором будут располагаться две информационные таблички.

Борис Суворов был расстрелян в Афганистане из автомата. Своим телом офицер закрыл других солдат. Сквер его имени с табличкой находится в Амурском посёлке.

С инициативой установки знака в администрацию центрального округа обратилась общественная организация — КТОС «Амурский-1». Депутаты городского совета предложение поддержали. О точных сроках установки знака пока не сообщается.

Напомним, главный памятник омичам-участникам локальных конфликтов находится в Парке Победы. Это мемориал в виде белого гранитного шара и разомкнутой арки с Вечным огнем. Еще один монумент воинам-афганцам расположен у Дворца молодежи на ул. Перелета, 1. Здесь заложены 95 именных гильз с землей, привезенной с мест захоронений погибших омичей. Позже была добавлена мемориальная стела.