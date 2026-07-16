Более 20% опрошенных россиян посадили мини-огород на подоконнике или балконе

Более трети россиян (39%) признаются, что каждый новый листок или цветок приносит им радость. 17% любят делиться фотографиями растений и урожая с родными. 11% стараются найти для своих цветов лучшее место в доме. Еще 12% признаются, что разговаривают с ними и даже придумывают им имена. Каждый пятый (21%) ищет информацию о своих растениях в интернете или в соцсетях, свидетельствуют результаты опроса.