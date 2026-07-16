В Ростове пресекли схему с взяткой за место на кладбище

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»). В ходе следственных действий проведены обыски по месту жительства и работы предпринимателя. Сейчас правоохранители проверяют причастность к противоправной схеме других представителей ритуальной сферы и должностных лиц МКУ «Служба городских кладбищ».