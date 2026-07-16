В Ростове пресекли схему с взяткой за место на кладбище

В Ростове‑на‑Дону задержан предприниматель, которого подозревают в посредничестве при передаче крупной взятки за предоставление участка для захоронения. Информацию подтвердили в пресс‑службе УФСБ России по Ростовской области.
По данным ведомства, 40‑летнего мужчину задержали с поличным в момент получения 700 тысяч рублей. Деньги передали родственники погибшего участника СВО: за указанную сумму предполагалось решить вопрос о выделении места на Северном городском кладбище Ростова‑на‑Дону.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»). В ходе следственных действий проведены обыски по месту жительства и работы предпринимателя. Сейчас правоохранители проверяют причастность к противоправной схеме других представителей ритуальной сферы и должностных лиц МКУ «Служба городских кладбищ».