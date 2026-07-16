Не сам виноват: операторов связи и банки обяжут возвращать деньги, переведенные мошенникам

Ждать марта 2027 года сложа руки не обязательно — часть защитных механизмов государство уже раздало гражданам. Во-первых, через «Госуслуги» можно бесплатно установить самозапрет на кредиты: пока он действует, ни банк, ни микрофинансовая организация не выдадут заем, даже если мошенник завладел вашими паспортными данными. Во-вторых, с сентября 2025 года работает «период охлаждения»: кредит свыше 200 тыс. рублей банк перечислит только через 48 часов — как правило, этого времени хватает, чтобы «гипноз» афериста рассеялся. В-третьих, сам «Антифрод-2.0» добавляет новые щиты: самозапрет на международные звонки (значительная часть мошеннических вызовов идет из-за рубежа) и ограничение числа банковских карт — не более пяти в одном банке и двадцати во всех сразу, а лимит в двадцать сим-карт на человека действует уже с прошлого года. Логика проста: чем меньше у преступника каналов дотянуться до жертвы и вывести украденное, тем меньше работы останется механизму компенсаций.