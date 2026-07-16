Не сам виноват: операторов связи и банки обяжут возвращать деньги, переведенные мошенникам

Почти каждый день в новостях появляется очередная история о том, как кто-то отдал телефонным жуликам свои сбережения. Долгие годы ответ финансовой системы был суров: «Сам назвал код — сам виноват». Сейчас банк обязан вернуть украденное, по сути, лишь в одном узком случае: если не остановил перевод на счет, который уже значился в черном списке Центробанка РФ. Итог предсказуем — подавляющее большинство пострадавших остаются ни с чем.
Масштаб бедствия хорошо виден в статистике: только за 2025 год мошенники увели со счетов россиян 29,3 млрд рублей, а вернуть банки согласились лишь 1,7 млрд — меньше шести копеек с каждого украденного рубля. Именно эту унизительную пропорцию новые правила и должны сломать.
Но проект правительственного постановления, подготовленный Минцифры и обсуждаемый сегодня, 15 июля, предлагает кардинально изменить правила игры. По новым правилам отвечать рублем за бреши в безопасности будут не только банки, но и операторы связи — те самые компании, через сети которых мошенник дозванивается до жертвы.
Принцип «Антифрод-2.0». Изменения.
Фундамент под эти изменения уже заложен в законе № 210-ФЗ, подписанном 26 июня (в профессиональной среде его прозвали «Антифрод-2.0»). Логика законодателя проста и справедлива: если компания сэкономила на безопасности, проигнорировала регламенты и человек из-за этого потерял деньги — она возмещает ущерб. Документ, подготовленный Минцифры, как раз переводит этот принцип в практическую плоскость.
Схема будет выглядеть как эстафета ответственности:
Заявление в банк: пострадавший подает требование о возврате средств в свою кредитную организацию.
Аудит банка: банк проверяет свои алгоритмы — были ли у перевода признаки мошенничества и мог ли он его остановить.
Проверка оператора: если банк отработал без нарушений, запрос летит к оператору связи. Тот проверяет уже свои логи: поступал ли сигнал от государственной антифрод-системы о подменном или подозрительном номере и заблокировал ли он его вовремя.
Выплата: кто допустил ошибку в защите — тот и платит. Срок на возврат — 30 дней, а если деньги ушли за границу — 60.
Дьявол в деталях: о чем не расскажут в рекламе.
Как практикующий адвокат, прошу смотреть на оборотную сторону медали. Новые правила — это не безусловная страховка от любой доверчивости, это ответственность бизнеса за грубые технические ошибки.
Вот четыре главных нюанса, которые нужно понимать уже сейчас:
Касается только переводов. Новый механизм работает исключительно для возврата переведенных без вашего согласия средств. Если под давлением мошенников вы оформили кредит, этот порядок не поможет — для кредитных историй существуют другие инструменты защиты (например, «период охлаждения» или самозапрет на кредиты, который уже можно установить через «Госуслуги»).
Дорога к деньгам лежит через полицию. Для получения выплаты обязательно понадобится постановление о возбуждении уголовного дела. Проще говоря, начинать процесс придется не в комфортном офисе банка, а в дежурной части.
Принцип «сам виноват» все еще работает. Если и банк, и оператор связи сделали все строго по правилам, а человек поддался панике и сам продиктовал мошенникам код из СМС, компенсации не будет.
Конфликт интересов. Оценивать качество своей работы банки и операторы будут сами. Очевидно, что добровольно признавать ошибки и расставаться с деньгами никто не любит. Хорошая новость в том, что отказ можно обжаловать. Уверен, что уже в первый год работы закона мы увидим формирование очень жесткой и интересной судебной практики.
Чем защититься уже сегодня.
Ждать марта 2027 года сложа руки не обязательно — часть защитных механизмов государство уже раздало гражданам. Во-первых, через «Госуслуги» можно бесплатно установить самозапрет на кредиты: пока он действует, ни банк, ни микрофинансовая организация не выдадут заем, даже если мошенник завладел вашими паспортными данными. Во-вторых, с сентября 2025 года работает «период охлаждения»: кредит свыше 200 тыс. рублей банк перечислит только через 48 часов — как правило, этого времени хватает, чтобы «гипноз» афериста рассеялся. В-третьих, сам «Антифрод-2.0» добавляет новые щиты: самозапрет на международные звонки (значительная часть мошеннических вызовов идет из-за рубежа) и ограничение числа банковских карт — не более пяти в одном банке и двадцати во всех сразу, а лимит в двадцать сим-карт на человека действует уже с прошлого года. Логика проста: чем меньше у преступника каналов дотянуться до жертвы и вывести украденное, тем меньше работы останется механизму компенсаций.
Что делать, если вы стали жертвой?
Мой главный совет: столкнулись с мошенниками — действуйте молниеносно и фиксируйте абсолютно все.
Запишите точное время звонка и номер, с которого звонили.
Сделайте скриншоты переписок и истории вызовов.
В тот же день подайте заявление в банк о несогласии с операцией.
Немедленно отправляйтесь писать заявление в полицию.
Именно эти первичные документы лягут в основу проверки и вашего потенциального иска.
И важная оговорка: пока это только проект. Публичное обсуждение документа продлится до 29 июля, а сам механизм компенсаций может заработать с 1 марта 2027 года. До этого момента мы продолжаем жить по старым правилам, где за каждую украденную копейку чаще всего приходится долго и упорно биться в судах.