Потомки бойцов 88-й бригады приехали к мемориалу в Вятском

Китайская делегация находилась в Хабаровском крае с 13 по 15 июля. Её возглавил исполняющий обязанности директора Департамента по увековечению памяти павших героев Министерства по делам отставных военнослужащих КНР Ли Цзиньсянь. Визит прошёл во время российско-китайских консультаций по сохранению памяти о совместной борьбе во Второй мировой войне.