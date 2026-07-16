Потомки бойцов 88-й бригады приехали к мемориалу в Вятском

В селе Вятское Хабаровского района почтили память советских, китайских и корейских воинов, сражавшихся против нацизма и японского милитаризма. Цветы к мемориалу 88-й отдельной стрелковой бригады возложили представители Хабаровского края, делегация КНР и родственники бойцов легендарного соединения, сообщили в региональном правительстве.
Китайская делегация находилась в Хабаровском крае с 13 по 15 июля. Её возглавил исполняющий обязанности директора Департамента по увековечению памяти павших героев Министерства по делам отставных военнослужащих КНР Ли Цзиньсянь. Визит прошёл во время российско-китайских консультаций по сохранению памяти о совместной борьбе во Второй мировой войне.
88-я отдельная стрелковая бригада входила во 2-й Дальневосточный фронт Красной армии. В одном соединении служили советские, китайские и корейские бойцы, которые готовились к операциям против японских войск и внесли вклад в их разгром на Дальнем Востоке.
На церемонию приехали потомки китайских военнослужащих бригады, генеральный консул КНР в Хабаровске Цзян Сяоян, вице-губернатор края Сергей Кузнецов и представители местных властей. После возложения цветов гости поблагодарили регион за сохранение памяти об интернациональном соединении и его участниках.
Мемориал в Вятском остаётся единственным в России памятником, посвящённым одновременно советским, китайским и корейским воинам. Он также стал единственным российским объектом, который восстанавливали по межправительственному соглашению России и Китая о воинских захоронениях и памятниках. Обновлённый комплекс открыли 28 августа 2025 года, накануне 80-летия Победы над Японией.
Во время консультаций представители двух стран обсудили дальнейший поиск архивных сведений о бойцах, реставрацию памятных объектов и проведение совместных церемоний. Стороны намерены продолжить работу, чтобы истории участников 88-й бригады и их семей не исчезли из памяти следующих поколений.