Народные приметы на 17 июля: чего нельзя делать в день Андрея Налива?

Наши предки говорили, что 17 июля не стоит иметь дел с темноглазыми людьми. Якобы они могут обмануть. Считалось, что лучше не устраиваться на работу и не нанимать сотрудников, чтобы не пострадать от чужой лжи и не лишиться крупной суммы.