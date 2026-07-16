Народные приметы на 17 июля: чего нельзя делать в день Андрея Налива?

17 июля православные вспоминают святителя Андрея, архиепископа Критского. В народном календаре — Андреев день. На Руси у этой даты было еще одно название — «Андрей Налива»: в это время в полях уже «наливались» колосья, что для крестьян было великой радостью.
В стародавние времена с 17 июля было связано немало примет и обычаев. Знали наши пращуры и множество строгих запретов, нарушение которых якобы могло обернуться крупными потерями, страшными болезнями и морем слез. Сегодня мы вспомним суеверия вековой давности и расскажем, как провести Андреев день, чтобы не навлечь беду на свой дом.
Народные приметы на 17 июля: что нельзя делать.
Наши предки говорили, что 17 июля не стоит иметь дел с темноглазыми людьми. Якобы они могут обмануть. Считалось, что лучше не устраиваться на работу и не нанимать сотрудников, чтобы не пострадать от чужой лжи и не лишиться крупной суммы.
Следует быть осторожнее и с покупками. Не рекомендуется тратить все до копейки, а то до конца года придется с протянутой рукой провести.
Если верите в приметы, не давайте никому в долг. И речь идет не только о деньгах: не стоит отсыпать соседке муку, крупу или соль, если она попросит. Вместе с этими продуктами из дома уйдет благополучие. Во всяком случае, так говорили на Руси.
Особые приметы в Андреев день существовали для рыбаков. Дату называли успешной с точки зрения улова, но чтобы не спугнуть удачу, важно соблюдать ряд правил. Во-первых, нельзя ни в коем случае отправляться на речку без завтрака — клевать не будет. Во-вторых, первую пойманную рыбу нужно непременно отпустить, иначе весь сезон придется возвращаться с промысла домой с пустыми руками.
Женщинам в этот день не советовали хвастаться обновками. Подруги могут случайно их сглазить, возможно, сами того не желая. Мужчинам рекомендовали отказаться от употребления крепких напитков: якобы под их влиянием есть вероятность совершить страшное злодеяние и остаток жизни провести за решеткой.
Молодые родители не должны оставлять детей без присмотра ни на минуту. Малышей может напугать нечисть, что станет причиной заикания и бессонницы.
Если женщина беременна, то 17 июля ей не стоит грызть семечки — ребенок некрасивым будет.
Тем, у кого кто-то из родных сейчас находится вдали от дома, нельзя смотреть в ночное небо. Если не повезет увидеть падающую звезду, то о близком человеке на днях придут дурные вести.
День не подходит для ремонта и рукоделия. Ничего хорошего все равно не получится, вы лишь потратите время и силы зря.
Наконец, 17 июля лучше не прогонять от дома бездомных собак. Наши пращуры считали, что так можно близкого друга лишиться.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы на 17 июля: что можно делать.
Андреев день верующие в старину начинали с молитвы. Женщины перед завтраком обязательно умывались родниковой водой, нередко добавляя в нее капли росы: бытовало мнение, что так можно продлить молодость и стать еще прекраснее.
Многие ходили в храмы и непременно брали с собой угощение для бедняков у ворот. Хозяюшки на Руси пекли постные булочки с запасом, чтобы хватило не только домочадцам, но и нуждающимся.
День подходит практически для любой работы. Но важные дела лучше перенести на вторую половину дня. В давние времена существовало поверье, что утром ничего серьезного начинать не стоит.
17 июля можно отправиться в баню, сходить на прогулку, повидаться с друзьями. Хорошее время для отказа от вредных привычек и планирования бюджета.
Сон в эту ночь может оказаться вещим. Важно запомнить его детали, особенно если вам явились усопшие родственники.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы о погоде на 17 июля.
Если на березах к этому дню появлялись желтые листья, то осень в этом году будет ранней.
Облачная погода и отсутствие ветра — добрый знак. На улице будет тепло целый месяц.
Если в лесах очень много ягод, зима окажется лютой.
Град 17 июля — предвестник ранних морозов.
Если после грибного дождика на небе красуются две радуги, на завтра нужно готовиться к ливню.
Птицы попрятались? Впереди затяжное ненастье.
Именины 17 июля.
В этот день именины отмечают Андрей, Ефим, Ефимия, Марк, Марфа, Михаил, Федор и Федот.