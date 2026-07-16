Камень по знаку зодиака: Как выбрать свой талисман и почему одним подходит рубин, а другим — аметист

Знак зодиака Весы стремится к красоте, гармонии и справедливости, но нередко слишком долго сомневается перед принятием решений. Весам хочется рассмотреть ситуацию со всех сторон, и иногда это превращается в бесконечные колебания. Главный камень знака — опал, способный демонстрировать удивительную игру цветов. В традиционной символике он означает надежду. Также Весам подходит розовый кварц, связанный с нежностью и гармонией в отношениях, и глубокий синий лазурит, который нередко ассоциируют с мудростью и ясностью.