Минздрав Кубани опроверг информацию об ограничении выдачи препаратов ВИЧ-пациентам

«В результате скоординированной работы министерства здравоохранения и Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан в регионе все ВИЧ-инфицированные пациенты обеспечены необходимой антиретровирусной терапией. Отпуск лекарственных препаратов осуществляется в штатном режиме», — говорится в ответе ведомства.
В министерстве уточнили, что назначение терапии строго регламентировано действующим законодательством и клиническими рекомендациями. Лекарства подбираются лечащим врачом персонально, исходя из клинического состояния пациента, его приверженности к лечению и необходимости соблюдения непрерывности курса.
Особое внимание в ведомстве обратили на сроки выдачи: они определяются врачом индивидуально и могут варьироваться — от 30 до 180 дней.
Ранее канал «Осторожно, новости» сообщил, что с 16 июня руководство Краснодарского СПИД-центра якобы ввело ограничения, выдавая жизненно важные препараты лишь на месяц. Исключение делалось только для участников спецоперации, ветеранов боевых действий и инвалидов I и II групп.