Минздрав Кубани опроверг информацию об ограничении выдачи препаратов ВИЧ-пациентам

В министерстве здравоохранения Краснодарского края опровергли сведения о перебоях с обеспечением антиретровирусной терапией в региональном центре по борьбе со СПИДом. В официальном ответе на запрос «Ъ-Кубань» отмечено, что все пациенты полностью обеспечены необходимыми лекарствами, а их отпуск осуществляется в штатном режиме.