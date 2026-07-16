Почти пять тысяч пар зарегистрировали брак в центрах госуслуг с начала лета

Для удобства москвичей во флагманских офисах ВАО, САО, ЮВАО, СЗАО, ЗАО, а также в обновленных районных центрах госуслуг оборудованы отдельные кабинетыдля неторжественной регистрации брака с уникальными фотозонами, где новобрачные могут сделать свадебные снимки на память. Предварительно посмотреть фотографии и выбрать понравившийся офис можно на портале mos.ru. Снимки размещены в разделе «Семья и дети» каталога услуг на mos.ru. Во вкладке «Брак» нужно перейти к подразделу «Запись на прием в центры госуслуг и ведомства» и нажать на кнопку «Получить услугу». Далее в перечне организаций нужно выбрать «ГБУ МФЦ города Москвы. Управление записи актов гражданского состояния», а во всплывающем списке — услугу «Государственная регистрация заключения брака (МФЦ)». Чтобы посмотреть фото доступных офисов «Мои документы» с фотозонами, можно нажать кнопку «Показать списком».