Почти пять тысяч пар зарегистрировали брак в центрах госуслуг с начала лета

С начала лета в центрах госуслуг в неторжественной обстановке зарегистрировали брак около пяти тысяч пар. Самой популярной датой для заключения брака стало 26 июня — в этот день специалисты офисов «Мои документы» оформили 787 семейных союзов. Еще одной востребованной датой стало 6 июня — зарегистрировано 664 брака.
Лидером по числу неторжественных регистраций стал флагманский офис «Мои документы» в Северо-Западном административном округе. За первую половину лета здесь официально оформили отношения более 110 пар. На втором месте — центр госуслуг района Выхино-Жулебино, где зарегистрировали 89 браков. На третьем месте флагманский офис Южного административного округа — здесь специалисты оформили 88 семейных союзов.
Подать заявление о заключении брака в неторжественной обстановке в центры госуслуг гражданам Российской Федерации старше 18 лет можно как самостоятельно на порталах gosuslugi.ru и mos.ru, так и лично в офисах «Мои документы». Во втором случае удобно воспользоваться сервисом предварительной записи в чат-боте «Мои документы Москвы» в мессенджере «Макс». С собой нужно взять паспорта, а при вступлении в повторный брак — российский документ, подтверждающий расторжение предыдущего брака (предъявляется по собственной инициативе).
Регистрация проходит по истечении месяца и не позднее 12 месяцев со дня подачи заявления. При наличии особых обстоятельств (беременность, рождение ребенка и другое) брак может быть зарегистрирован в день подачи заявления либо в другой день до истечения месяца при наличии свободных мест.
Для удобства москвичей во флагманских офисах ВАО, САО, ЮВАО, СЗАО, ЗАО, а также в обновленных районных центрах госуслуг оборудованы отдельные кабинетыдля неторжественной регистрации брака с уникальными фотозонами, где новобрачные могут сделать свадебные снимки на память. Предварительно посмотреть фотографии и выбрать понравившийся офис можно на портале mos.ru. Снимки размещены в разделе «Семья и дети» каталога услуг на mos.ru. Во вкладке «Брак» нужно перейти к подразделу «Запись на прием в центры госуслуг и ведомства» и нажать на кнопку «Получить услугу». Далее в перечне организаций нужно выбрать «ГБУ МФЦ города Москвы. Управление записи актов гражданского состояния», а во всплывающем списке — услугу «Государственная регистрация заключения брака (МФЦ)». Чтобы посмотреть фото доступных офисов «Мои документы» с фотозонами, можно нажать кнопку «Показать списком».
Кроме того, все центры госуслуг принимают заявления граждан Российской Федерации (при условии предоставления документов, выданных на территории страны) на проведение торжественной церемонии регистрации брака в столичных дворцах бракосочетания и на площадках для выездных церемоний.
В поддержку национального проекта «Семья» проводится социальная рекламная кампания «Семейные ценности». Она призвана показать, что большая семья — это большое счастье. Реализация нацпроекта началась в нашей стране в 2025 году по решению Президента России Владимира Путина. Основная цель проекта — поддержка семей с детьми, многодетности, забота о репродуктивном здоровье и укрепление семейных ценностей. Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.