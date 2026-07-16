На новой набережной дамбы Южного округа в ближайшее время начнут устанавливать лавочки, урны, велопарковки, информационные стойки и парковые качели. Первую крупную партию элементов благоустройства специально для этого общественного пространства производят в самом Хабаровске.
Депутат Государственной Думы от Хабаровского края Максим Иванов посетил предприятие «МАФ-27» и оценил готовые изделия. По инициативе губернатора Дмитрия Демешина депутат реализует проект превращения дамбы в современную прогулочную набережную, которую хабаровчане ждали более десяти лет. Сейчас на объекте уже уложены асфальт и брусчатка, продолжается устройство беговой дорожки, прокладывается освещение.
«Я очень доволен, что наши жители получат современные малые архитектурные формы — не хуже, а по многим параметрам даже лучше, чем во многих региональных столицах. Особенно важно, что всё это сделано здесь, в Хабаровске. Таких местных производителей нужно поддерживать и давать им возможность реализовывать себя на рынке родного края», — отметил Максим Иванов.
Максим Иванов: Лавочки, сделанные в Хабаровске, должны устанавливаться по всему краю. Фото: Предоставлено пресс-службой ХРО «Единая Россия».
Максим Иванов: Лавочки, сделанные в Хабаровске, должны устанавливаться по всему краю. Фото: Предоставлено пресс-службой ХРО «Единая Россия».
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Предприятие изготовило 88 лавочек, 95 урн, велопарковки и информационные стойки. Также в производстве находятся семь парковых качелей. Работа выполнена за короткий срок — около месяца. Раньше подобные элементы благоустройства преимущественно приобретали в других регионах, а теперь в Хабаровске фактически создано собственное серийное производство современной уличной мебели.
Компания «МАФ-27» работает на базе бывшего завода отопительного оборудования. До получения заказа предприятие специализировалось преимущественно на металлообработке, однако ради проекта новой набережной освоило работу с деревом, пригласило необходимых специалистов и самостоятельно доработало конструкцию изделий с учётом дальневосточного климата.
«Мы горды тем, что участвуем в преображении родного города. Подошли к проекту творчески: постарались добиться визуальной лёгкости, но при этом сохранить необходимый вес, чтобы изделия выдерживали сильный ветер и были удобны в обслуживании. Лавочки, урны и велопарковки уже готовы, сейчас приступили к изготовлению качелей», — рассказал директор предприятия «МАФ-27» Юрий Абрамский.
Максим Иванов: Лавочки, сделанные в Хабаровске, должны устанавливаться по всему краю. Фото: Предоставлено пресс-службой ХРО «Единая Россия».
Максим Иванов: Лавочки, сделанные в Хабаровске, должны устанавливаться по всему краю. Фото: Предоставлено пресс-службой ХРО «Единая Россия».
Максим Иванов: Лавочки, сделанные в Хабаровске, должны устанавливаться по всему краю. Фото: Предоставлено пресс-службой ХРО «Единая Россия».
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При изготовлении конструкций используется металл увеличенной толщины и древесина, обработанная специальными защитными составами. Металлические детали покрываются порошковой краской, которая запекается в печи при высокой температуре и защищает изделия от коррозии и механических повреждений.
Все элементы будут крепиться к бетонному основанию анкерами. В урнах предусмотрены съёмные оцинкованные баки, упрощающие уборку, а конструкция лавочек позволяет удобно очищать пространство вокруг них от снега. При разработке учитывались и пожелания жителей — хабаровчане просили отказаться от громоздких бетонных конструкций в пользу более лёгкого и современного сочетания металла и дерева.
«Здесь всё продумано до мелочей для людей. Набережная создаётся не просто ради того, чтобы сдать объект. Она должна быть удобной в эксплуатации, чистой, красивой и комфортной для тех, кто придёт сюда с детьми, будет заниматься спортом, встречаться с друзьями и любоваться Амуром. Поэтому важны и внешний вид, и прочность, и то, насколько легко всё это потом обслуживать», — подчеркнул Максим Иванов.
По словам депутата, заказ для набережной стал не только частью благоустройства, но и конкретным примером поддержки промышленности Хабаровского края. Местное предприятие получает загрузку, создаёт рабочие места, платит налоги в регионе и может оперативно отвечать за гарантийное обслуживание своей продукции.
Максим Иванов: Лавочки, сделанные в Хабаровске, должны устанавливаться по всему краю. Фото: Предоставлено пресс-службой ХРО «Единая Россия».
Максим Иванов: Лавочки, сделанные в Хабаровске, должны устанавливаться по всему краю. Фото: Предоставлено пресс-службой ХРО «Единая Россия».
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«На примере этого проекта нужно говорить о развитии местного производства. Когда заказ получают предприятия, зарегистрированные здесь, деньги остаются в регионе и работают на его развитие. Создаются рабочие места, платятся налоги, появляются новые компетенции. И сам производитель несёт особую ответственность, потому что он живёт в этом городе и будет гулять по этой набережной вместе со своей семьёй», — сказал Максим Иванов.
После завершения прокладки кабеля для освещения готовые лавочки, урны и другие элементы начнут доставлять на дамбу. Новая прогулочная зона протяжённостью 5,4 километра должна открыться для жителей к 1 сентября. На ней появятся пешеходные и велосипедные маршруты, беговая дорожка с полиуретановым покрытием, детские и спортивные площадки, качели и зоны отдыха с видом на Амур.