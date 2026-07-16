Максим Иванов: Лавочки, сделанные в Хабаровске, должны устанавливаться по всему краю

«Здесь всё продумано до мелочей для людей. Набережная создаётся не просто ради того, чтобы сдать объект. Она должна быть удобной в эксплуатации, чистой, красивой и комфортной для тех, кто придёт сюда с детьми, будет заниматься спортом, встречаться с друзьями и любоваться Амуром. Поэтому важны и внешний вид, и прочность, и то, насколько легко всё это потом обслуживать», — подчеркнул Максим Иванов.