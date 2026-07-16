Дроны атаковали Саратовскую область, в Энгельсе повреждена инфраструктура

Саратов и Энгельс несколько раз подвергались атакам беспилотников весной. В ночь на 5 марта Минобороны сообщило об уничтожении 33 БПЛА над Саратовской областью. По словам губернатора Бусаргина, в результате налета пострадали три человека, повреждения получили жилые дома и социальные учреждения. В нескольких зданиях были выбиты окна.