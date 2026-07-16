В Госдуме рассказали о мошенниках, рассылающих фальшивые предписания

«Во-вторых, организация обязана иметь государственную аккредитацию. И в-третьих, бумажные акты больше не имеют никакой юридической силы, если данных нет в электронной базе. Мастер обязан сам внести сведения о поверке в федеральную систему ФГИС “Аршин”. Только после появления там записи поверка считается законной», — подчеркнул он.