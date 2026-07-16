В Госдуме рассказали о мошенниках, рассылающих фальшивые предписания

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Мошенники начали рассылать россиянам фальшивые предписания и угрожать штрафами под предлогом «поверки счетчиков» по завышенным ценам, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон.
«Сфера поверки приборов учета стала настоящей золотой жилой для коммунальных мошенников. Людям в почтовые ящики массово забрасывают агрессивные листовки, имитирующие официальные предписания, звонят по телефону и угрожают штрафами, если они срочно не поверят счетчик за 5 или даже 10 тысяч рублей», — сказал Вольфсон.
Депутат отметил, что государство не устанавливает жесткие тарифы на эту услугу, цены диктует рынок.
«Адекватная ориентировочная стоимость поверки одного счетчика воды сегодня варьируется от 600 до 1500 рублей, в зависимости от региона и условий выезда. Все, что значительно дороже, — это попытка нажиться на неосведомленности граждан», — добавил он.
По словам парламентария, проверять срок поверки нужно только по паспорту счетчика или официальной квитанции за ЖКУ.
«Во-вторых, организация обязана иметь государственную аккредитацию. И в-третьих, бумажные акты больше не имеют никакой юридической силы, если данных нет в электронной базе. Мастер обязан сам внести сведения о поверке в федеральную систему ФГИС “Аршин”. Только после появления там записи поверка считается законной», — подчеркнул он.