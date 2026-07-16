Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За пьяную езду жителю Хабаровского края дали реальный срок вместо условного

Наказание ужесточили после апелляции прокуроратуры.

В Хабаровском крае 34-летнему жителю села Токи заменили условный срок на реальное лишение свободы за повторную пьяную езду. Мужчине предстоит провести год и восемь месяцев в колонии-поселении, сообщили в прокуратуре региона.

Первоначально Ванинский районный суд назначил ему такой же срок условно с испытательным сроком два года. Кроме того, мужчине запретили управлять транспортом в течение трёх лет и шести месяцев.

Прокуратура сочла приговор слишком мягким и обжаловала его. К моменту нового разбирательства осуждённый уже имел судимость за аналогичное преступление и отбывал обязательные работы, однако вновь сел за руль в нетрезвом состоянии, несмотря на лишение водительских прав.

Хабаровский краевой суд согласился с тем, что прежнее наказание не остановило нарушителя и не предотвратило повторное преступление. Условное осуждение из приговора исключили.

Теперь мужчина отправится в колонию-поселение. Дополнительный запрет на управление транспортными средствами оставили в силе.