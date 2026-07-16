За пьяную езду жителю Хабаровского края дали реальный срок вместо условного

В Хабаровском крае 34-летнему жителю села Токи заменили условный срок на реальное лишение свободы за повторную пьяную езду. Мужчине предстоит провести год и восемь месяцев в колонии-поселении, сообщили в прокуратуре региона.
Первоначально Ванинский районный суд назначил ему такой же срок условно с испытательным сроком два года. Кроме того, мужчине запретили управлять транспортом в течение трёх лет и шести месяцев.
Прокуратура сочла приговор слишком мягким и обжаловала его. К моменту нового разбирательства осуждённый уже имел судимость за аналогичное преступление и отбывал обязательные работы, однако вновь сел за руль в нетрезвом состоянии, несмотря на лишение водительских прав.
Хабаровский краевой суд согласился с тем, что прежнее наказание не остановило нарушителя и не предотвратило повторное преступление. Условное осуждение из приговора исключили.
Теперь мужчина отправится в колонию-поселение. Дополнительный запрет на управление транспортными средствами оставили в силе.