Корреспондент «РГ» прошла мастер-класс по ходьбе вслепую с собакой-поводырем

Честно сказать, со студентом Красноярского государственного аграрного университета (КрасГАУ), инвалидом по зрению Александром Лукке и его незаменимым хвостатым помощником — овчаркой Дункелем — познакомиться хотелось давно. С тех самых пор, как во Всемирной паутине завирусилось видео, как они вместе посещают концертный зал. Ролик с псом, сосредоточенно внимающим бессмертной музыке Чайковского, мгновенно набрал десятки тысяч лайков и восторженных откликов. «Какой милый ценитель прекрасного!», «Собаке классика явно пришлась по душе!» — писали пользователи.
Собачья работа.
— Я сам большой любитель классической музыки. В обществе слепых нам регулярно дают билеты в малый концертный (МКЗ) и органный залы, хожу с удовольствием, — вспоминает Александр эту историю. — Правда, признаться, орган нам с Дункелем не очень зашел, зато концерты в МКЗ стараемся не пропускать. То видео было снято под Новый год, мы с Дункелем пришли послушать «Щелкунчика». Я даже не ожидал, что ему так понравится! Два с половиной часа он слушал, не отрываясь! К слову, пытался ему потом Чайковского на телефоне включить — не оценил. Получается, только живую музыку признает!
…Мы встречаемся с юношей и его бессменным другом в одном из корпусов КрасГАУ. Экзамены закончились, студенты разъехались, аудитории и коридоры практически пустые. Дункель сразу же привычно укладывается у ног хозяина. Спрашиваю разрешения погладить.
— Конечно, можно. Даже нужно, контакт с людьми очень важен для социализации собаки, — разрешает Александр. — Без этого у пса-проводника, особенно у овчарки, может включиться охранный режим, и она вообще перестанет подпускать посторонних. А это недопустимо.
Увы, пес на мои попытки приласкать его никак не реагирует. Даже хвостом не вильнет. «Не трогай, видишь же, я на работе», — читается в его глазах.
Александр и Дункель неразлучны уже три года. Молодой человек привез друга из подмосковной Купавны, где находится российская школа собак-проводников Всероссийского общества слепых.
— Подал заявку, заполнил анкету: мой рост, вес, возраст, где живу, каковы условия быта, какая собака мне нужна — лабрадор или овчарка. Именно под эти условия и подбирается собака, чтобы было у будущего хозяина с его животным были максимальное совпадение и контакт, — поясняет он. — Сперва, конечно, боялся. Собака — это ведь такая ответственность! А у меня в жизни никогда даже рыбки не было…
Поводырь или проводник?
Вообще, с самого рождения Александра судьба с ним не церемонилась. Он появился на свет с генетическим заболеванием, из-за которого один глаз был слепым, а второй видел только наполовину. В пять лет стал сиротой. Отца с матерью лишили родительских прав за алкоголизм и систематические избиения детей. У мужчины есть две сестры, но связь с ними утеряна.
— Свое детство, до того, как попал в приют, я не помню совсем, видимо, мозг блокирует слишком болезненные воспоминания, — рассказывает Александр. — В семь лет меня из райцентра Козульки перевезли в Красноярск, поместили в школу-интернат для слепых. После школы отучился в аграрном техникуме, сейчас оканчиваю университет, дополнительно прошел профессиональную подготовку по направлениям «Юриспруденция» и «Эксперт по доступной среде». К сожалению, зрение сейчас полностью утеряно на обоих глазах, не вижу абсолютно ничего.
Пока один глаз еще частично видел, Александр мечтал о карьере кинолога. Но, увы, не вышло. Поэтому сейчас он сосредоточился на общественной работе. Вместе с такими же, как сам, инвалидами по зрению ведет клуб по интересам «Хвостатый навигатор». Именно здесь были придуманы так называемые «Уроки добра».
— Они проводятся с простой и понятной целью — познакомить людей с нашими питомцами. Наши уроки — для всех. И для инвалидов, которые хотят взять собаку-проводника и им интересно понять, как все это выглядит в реальной жизни, и для остальных, зрячих людей. Не поверите, но многие вообще не знают, что такое собака-проводник. Да, привычнее для уха звучит «поводырь», но юридически правильнее называть наших помощников именно так: «собака-проводник». Поэтому ездим в школы и детсады, рассказываем и показываем нашу жизнь детям, выступаем на разных мероприятиях, которые проводит город. И, конечно, проводим мастер-классы. Ведь сколько человеку не объясняй, что такое работа с собакой-проводником, он не поймет, что это такое, пока не ощутит на себе. Так что надеваем маску на человека, даем в руки трость, собаку и проводим по маршруту.
Путь в темноте.
На этих словах Александр выводит нас с Дункелем в коридор. Проводит инструктаж:
— Вы — слепой человек, абсолютно ничего не видите. В одной руке у вас поводок-шлейка, в другой трость, ими надо управлять одновременно. То есть чувствовать собаку и понимать, что она сейчас делает, куда идет, а тростью «смотреть» дорогу перед собой и еще мысленно держать в голове маршрут и все ориентиры по нему. Готовы?
Мою голову обхватывает плотная непроницаемая повязка. В правую руку ложится трость — надо сказать, довольно тяжелая. Левая держит металлическую шлейку-поводок. Она жестко зафиксирована на животном, так что с ее помощью можно следить за собакой и координировать с ней свои движения. Ладони моментально вспотели от страха, вокруг непроглядная чернота, в которой словно утонули все звуки. И вдруг к ноге на мгновение прижимается что-то теплое, мягкое, ободряющее: «Не надо бояться, я рядом!».
Двигаюсь медленно, мелкими шажками. Александр рядом направляет и поправляет: «Тростью не стучим. На ее конце вращающийся цилиндр, так что катаем по земле, влево-вправо на расстояние до полуметра. Работаем не запястьем, а предплечьем — так легче. Не забывайте следить за собакой!».
Катаю трость перед собой: вжух-вжух, вжух-вжух… Внезапно шлейка в руке слегка разворачивается влево, значит, Дункель показывает: «Впереди препятствие, надо обойти». Мгновение спустя трость натыкается на что-то металлическое. Стул. Потихоньку обходим его и снова вперед.
Уже через пять минут такого урока начинают дрожать ноги. От напряжения, а еще от страха наступить Дункелю на лапу. «Не бойтесь, — успокаивает Александр. — Он увернется, их этому тоже учат». И правда, мой четвероногий проводник идет рядом спокойно, неторопливо, его уверенность потихоньку передается и мне.
Наконец, сделав круг по коридору и вернувшись на исходную позицию, снимаю маску. В глаза бьет солнечный свет. Рядом — ухмыляющаяся морда: «Ну что, трусиха? Справилась? С тебя — вкусняшка!».
Дункель, дружище, как же я рада тебя видеть!..
Объяснять и разъяснять.
— Мне кажется, такие уроки полезны для всех. А для работников сферы обслуживания их надо проводить в обязательном порядке! — комментирует Александр. — Сколько раз нас с Дункелем не пускали в такси, пытались развернуть в кафе или отказывали в обслуживании в столовой. Бывают проблемы и во время перелетов: однажды даже пришлось судиться с авиакомпанией… Или натыкаемся на истеричных посетителей в магазинах: «Что здесь делает собака, немедленно уберите ее!» А не так давно охрана пыталась не пустить в зоопарк. Или на улице пристанут: «Почему пес без намордника?!» Приходится объяснять, что одна из функций собаки-проводника — апорт предмета. Например, слепой уронил трость, ее надо поднять и вернуть ему в руку. В наморднике это сделать невозможно… Вообще, у нас в стране, на мой взгляд, существует много хороших законов, защищающих права инвалидов, но некоторые из них нуждаются в дополнении.
Между тем.
У комплексного центра социального обслуживания населения «Железногорский» появился современный спортивно-игровой комплекс, созданный специально для детей с особыми потребностями. Средства на его установку были выделены из бюджета Красноярского края.
Теперь на территории учреждения есть спортивная площадка, предназначенная для детей старшего возраста. На ней ребята смогут активно проводить время, заниматься физкультурой и укреплять свое здоровье. Есть также игровая площадка, разработанная специально для детей с ослабленным здоровьем. Каждый элемент этих зон продуман до мелочей, чтобы стимулировать развитие моторики и интеллекта, помогая ребятам познавать мир через разнообразные тактильные ощущения. Особая гордость — сенсорная дорожка. Это тренажер, состоящий из чередующихся секций с разными текстурами, материалами и наполнителями, хождение по которым стимулирует нервные окончания стоп, развивает координацию, снимает напряжение и используется для профилактики плоскостопия.