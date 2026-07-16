Корреспондент «РГ» прошла мастер-класс по ходьбе вслепую с собакой-поводырем

— Они проводятся с простой и понятной целью — познакомить людей с нашими питомцами. Наши уроки — для всех. И для инвалидов, которые хотят взять собаку-проводника и им интересно понять, как все это выглядит в реальной жизни, и для остальных, зрячих людей. Не поверите, но многие вообще не знают, что такое собака-проводник. Да, привычнее для уха звучит «поводырь», но юридически правильнее называть наших помощников именно так: «собака-проводник». Поэтому ездим в школы и детсады, рассказываем и показываем нашу жизнь детям, выступаем на разных мероприятиях, которые проводит город. И, конечно, проводим мастер-классы. Ведь сколько человеку не объясняй, что такое работа с собакой-проводником, он не поймет, что это такое, пока не ощутит на себе. Так что надеваем маску на человека, даем в руки трость, собаку и проводим по маршруту.