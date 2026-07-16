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Главные новости к утру 16 июля

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил удар БПЛА, из-за которого погиб главный инженер Запорожской АЭС.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил удар БПЛА, из-за которого погиб главный инженер Запорожской АЭС.

При атаке БПЛА в саратовском Энгельсе повреждена гражданская инфраструктура, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Мэр Якутска Евгений Григорьев досрочно ушел в отставку.

Минфин увеличил объем ожидаемых расходов бюджета в 2026 года на 1 млрд руб.

Сборная Аргентины со счетом 2:1 обыграла команду Англии и вышла в финал чемпионата мира по футболу.

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МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
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