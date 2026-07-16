Московские ТЦ заинтересовались роботами-уборщиками

Российский рынок подтвердил готовность к внедрению сервисной робототехники, сообщил РБК генеральный директор Федерального центра беспилотных авиационных систем (ФЦ БАС) Максим Авдеев по итогам первого этапа пилотного проекта по внедрению автономных роботов-уборщиков в столичных торгово-развлекательных центрах. Проект реализуется ФЦ БАС совместно с московским департаментом торговли и услуг.
Как отметили в департаменте, за восемь недель испытаний отечественные роботизированные комплексы протестировали в работе на девяти объектах коммерческой недвижимости — в Центральном детском магазине (ЦДМ), торговых центрах «Савеловский», «Водный», «Саларис», «Вешняки», «Бутово Молл», «Таганский пассаж», «Парк 11» и «Level Причальный». Суммарная площадь уборки превысила 123 тыс. кв. м.
В первом этапе проекта приняли участие роботы пяти российских производителей — Р2Б, «Яку Роботикс», «Робо», «Вейбот Автомакон Роботикс» и ООО «Автономика». Роботы отличались друг от друга различной производительностью (скорость уборки, площадь уборки в час), набором функций (сухая уборка, влажная уборка, мойка пола, пылесос), средствами навигации (лидары, камеры, инфракрасные и ультразвуковые датчики, машинное зрение, алгоритм SLAM — Simultaneous Localization and Mapping) и возможностями программного обеспечения.
Второй этап испытаний охватит новые торговые центры Москвы, и в нем примут участие новые производители и модели робототехники.
Как уточнили в департаменте, несколько московских ТЦ уже запросили коммерческие предложения по аренде роботов. Испытания показали, что именно аренда (а не покупка роботов-уборщиков с их последующим самостоятельным обслуживанием) является предпочтительным сценарием для большинства торговых центров.
Пилотный проект по внедрению роботов-уборщиков показал, что современные российские решения способны эффективно выполнять задачи, связанные с работой в условиях интенсивного трафика и поддержанием высокого качества уборки, не создавая при этом помех посетителям, заявила РБК директор по маркетингу Центрального детского магазина на Лубянке Мария Бежанова. «Подобные проекты позволяют торговым центрам не только познакомиться с новой технологией, но и оценить ее работу в реальной эксплуатации и принять решение на основе практического опыта», — отметила она.
«Главный итог первого этапа “пилота” — рынок подтвердил готовность к внедрению сервисной робототехники. Мы убедились, что технология уже работает в реальных условиях коммерческой недвижимости. Следующий шаг — сделать ее массовой и экономически доступной», — отметил генеральный директор ФЦ БАС Максим Авдеев.
По словам генерального директора российского производителя роботов-уборщиков Р2Б Алексея Тарасова, первый этап пилотного проекта показал, что заказчикам нужен не просто робот, а полноценная услуга — с техподдержкой, обучением персонала и сервисом. «При внедрениях мы это всегда учитываем и готовы не просто поставлять оборудование, а вести весь цикл, чтобы роботизация была для бизнеса не экспериментом, а обычным рабочим инструментом», — заявил он РБК.
В департаменте также отметили, что сегодня стоимость роботизированной уборки ниже традиционной, но разница между ними пока не слишком значительна. Однако с появлением крупного парка техники и специализированных сервисных операторов ее стоимость может снизиться примерно до 110 тыс. руб. в месяц на объект, что сделает переход на роботизированную уборку экономически привлекательным для большинства ТЦ.
В мае в Московском инновационном кластере сообщили, что в третьем квартале текущего года в технопарке «Сколково» пройдут испытания роботизированной системы мойки фасадов зданий. Устройство на базе дрона-октокоптера, получившее название Astramis Aero Unit, способно работать на высоте до 200 м в сложных погодных условиях и без постоянного участия оператора.
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