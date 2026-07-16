Московские ТЦ заинтересовались роботами-уборщиками

По словам генерального директора российского производителя роботов-уборщиков Р2Б Алексея Тарасова, первый этап пилотного проекта показал, что заказчикам нужен не просто робот, а полноценная услуга — с техподдержкой, обучением персонала и сервисом. «При внедрениях мы это всегда учитываем и готовы не просто поставлять оборудование, а вести весь цикл, чтобы роботизация была для бизнеса не экспериментом, а обычным рабочим инструментом», — заявил он РБК.