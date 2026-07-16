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Грузовик устроил массовое ДТП с четырьмя машинами в Ростовской области

В массовом ДТП на трассе Самбек — Матвеево-Курган пострадали два человека.

Источник: Комсомольская правда

Массовая авария с участием четырех автомобилей произошла на трассе Самбек — Матвеево-Курган. В результате столкновения пострадали два человека, рассказали в региональной Госавтоинспекции.

— 46-летний водитель грузовика «Рено» не выбрал безопасную скорость и врезался в попутный ВАЗ, который остановился для поворота налево, — уточнили в ведомстве.

От удара отечественную легковушку выбросило на встречную полосу прямо под колеса иномарки «Киа». После этого машина по инерции протаранила остановившуюся «Газель».

В дорожном происшествии травмы получили 67-летний водитель ВАЗа и 33-летний владелец «Киа». Сейчас инспекторы устанавливают все обстоятельства аварии и просят автомобилистов строго соблюдать дистанцию на дороге.

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