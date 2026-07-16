На Дону долги «Южной Стали» выставили на торги

Ещё один лот — требование к Д. Ю. Гладилову на 76,8 млн рублей. Также на торги выставлены солидарные требования: к И. В. Лысаку и А. А. Строеву — на 3,8 млн рублей; к И. В. Лысаку и Ю. В. Драгуновой — на 15,8 млн рублей; к И. В. Лысаку, А. А. Строеву и Ю. В. Драгуновой — на 37,7 млн рублей. Начальная цена этого пакета требований установлена на уровне 57 401 117,4 рубля. Исполнительные листы предъявлены к исполнению, при этом на дату публикации сведений погашений не зафиксировано.