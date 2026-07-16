На Дону долги «Южной Стали» выставили на торги

Требования к должникам компании «Южная Сталь» выставлены на торги — общая сумма превышает 200 млн рублей. Соответствующая информация размещена в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
В числе лотов — несколько прав требования к физическим лицам. В частности, выставлено требование к Дмитрию Юрьевичу Гладилову на 3 млн рублей (с учётом частичного погашения); по этой задолженности уже ведётся исполнительное производство.
Ещё один лот — требование к Д. Ю. Гладилову на 76,8 млн рублей. Также на торги выставлены солидарные требования: к И. В. Лысаку и А. А. Строеву — на 3,8 млн рублей; к И. В. Лысаку и Ю. В. Драгуновой — на 15,8 млн рублей; к И. В. Лысаку, А. А. Строеву и Ю. В. Драгуновой — на 37,7 млн рублей. Начальная цена этого пакета требований установлена на уровне 57 401 117,4 рубля. Исполнительные листы предъявлены к исполнению, при этом на дату публикации сведений погашений не зафиксировано.
По данным системы «СПАРК‑Интерфакс», ООО «Южная Сталь» зарегистрировано в 2018 году в Шахтах. Основной вид деятельности компании — оптовая торговля металлами и металлическими рудами. Учредителем общества выступает Дмитрий Гладилов, уставный капитал составляет 10 тысяч рублей. Финансовые показатели организации в открытом доступе не представлены.