Механизм компенсации ущерба от мошенников может заработать с 1 марта 2027 года

Минцифры разработало правила компенсации ущерба физическим лицам от телефонных мошенников, следует из проекта постановления правительства на федеральном портале проектов правовых актов. По данным Минцифры, сначала человек должен будет сообщить в банк, что денежный перевод от него был сделан именно под влиянием мошенников. Банк проверяет, мог ли он сам остановить эту операцию как подозрительную и все ли требования закона им были выполнены. Если банк подтверждает, что действовал корректно, то он не возмещает деньги сам, а направляет обращение оператору связи. После проверку проводит уже оператор связи. Он компенсирует средства, если ошибка — пропуск подозрительного номера — была на его стороне.