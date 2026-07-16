Механизм компенсации ущерба от мошенников может заработать с 1 марта 2027 года

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Новый механизм компенсации ущерба, нанесенного физическим лицам действиями телефонных мошенников, может заработать в России с 1 марта следующего года. Об этом сообщил адвокат и эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Дмитрий Григориади.
«Важная оговорка: пока это только проект. Публичное обсуждение документа продлится до 29 июля, а сам механизм компенсаций заработает с 1 марта 2027 года. До этого момента мы продолжаем жить по старым правилам, где за каждую украденную копейку чаще всего приходится долго и упорно биться в судах», — сказал он.
Григориади отметил, что по «новым правилам отвечать рублем за бреши в безопасности будут не только банки, но и операторы связи — те самые компании, через сети которых мошенник дозванивается до жертвы».
Минцифры разработало правила компенсации ущерба физическим лицам от телефонных мошенников, следует из проекта постановления правительства на федеральном портале проектов правовых актов. По данным Минцифры, сначала человек должен будет сообщить в банк, что денежный перевод от него был сделан именно под влиянием мошенников. Банк проверяет, мог ли он сам остановить эту операцию как подозрительную и все ли требования закона им были выполнены. Если банк подтверждает, что действовал корректно, то он не возмещает деньги сам, а направляет обращение оператору связи. После проверку проводит уже оператор связи. Он компенсирует средства, если ошибка — пропуск подозрительного номера — была на его стороне.