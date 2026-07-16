730 тысяч рублей вернули пенсионерке по иску прокуратуры в Хабаровске

Прокурор района направил в суд исковое заявление о взыскании с лица, на счёт которого поступили деньги, суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими средствами. По итогам рассмотрения дела требования ведомства были удовлетворены — с ответчика взыскано порядка 730 000 рублей.