В этом году благодаря бдительным красноярцам полицейские поймали более 80 пьяных водителей

«Если вы заметили водителя, который вызывает у вас подозрения: возможно, он находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, неадекватно ведет себя на дороге или только что вышел из заведения в нетрезвом состоянии и сел за руль, не стоит оставаться равнодушным. Позвонив по номеру “Синяя линия”, вы можете сообщить об этом и помочь предотвратить возможные трагедии. Ваш звонок по телефону 263−10−19 может спасти чью-то жизнь и сделать дороги Красноярска безопаснее для всех».