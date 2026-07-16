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В этом году благодаря бдительным красноярцам полицейские поймали более 80 пьяных водителей

С начала 2026 года инспекторы красноярского полка ДПС задержали более 80 нетрезвых водителей, о которых жители сообщили на «Синюю линию».

С начала 2026 года инспекторы красноярского полка ДПС задержали более 80 нетрезвых водителей, о которых жители сообщили на «Синюю линию».

Всего от горожан поступило свыше 250 сигналов. Треть из них подтвердились и пьяных водителей своевременно отстранили от управления транспортом. Это позволило избежать аварий и сохранить жизни участников дорожного движения.

Полицейские просят красноярцев и дальше проявлять активную гражданскую позицию:

«Если вы заметили водителя, который вызывает у вас подозрения: возможно, он находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, неадекватно ведет себя на дороге или только что вышел из заведения в нетрезвом состоянии и сел за руль, не стоит оставаться равнодушным. Позвонив по номеру “Синяя линия”, вы можете сообщить об этом и помочь предотвратить возможные трагедии. Ваш звонок по телефону 263−10−19 может спасти чью-то жизнь и сделать дороги Красноярска безопаснее для всех».

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