Дети с инвалидностью в Красноярском крае проходят реабилитацию на дому

В Красноярском крае применяют практику адресной помощи семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, — «Домашнее визитирование». Она внедрена в 23 учреждениях соцобслуживания региона. Благодаря новой практике сначала 2026 года компетентную поддержку на дому получили более 500 детей. Часто из-за сложности транспортировки ребенка и высокой нагрузки родители вынуждены ограничивать социальные контакты, а реабилитационный процесс становится эпизодическим. Программа «Домашнее визитирование» меняет этот сценарий, перенося экспертную помощь непосредственно в домашние, привычные для особенного ребенка условия, — считает министр социальной политики региона Ирина Пастухова. В рамках программы специалисты помогают семье создать в квартире среду для развития и реабилитации конкретного ребенка, учитывая индивидуальные рекомендации. При этом они обучают родителей, как превратить ежедневные процедуры в развивающие занятия, сделать пространство безопасным и удобным для ребенка, оформлять документы на технические средства реабилитации, подбирают доступные кружки и секции, чтобы выйти из изоляции. В семьях отмечают, что такая помощь и новые навыки дают возможность почувствовать себя более уверенными и стать активными участниками реабилитационного процесса, сделать его непрерывным и более действенным. В планах профильного министерства увеличить число учреждений, где доступна практика «Домашнее визитирование», чтобы включить в нее больше семей с детьми-инвалидами. Добавим, новая практика внедряется в рамках нацпроекта «Семья».