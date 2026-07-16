«В этот момент мужчина опустил топор». 13-летняя девочка лишилась пальцев, помогая отцу в Чериковском районе

В Чериковском районе 13-летняя девочка лишилась пальцев, помогая отцу. Подробности сообщает Следственный комитет.
Днем в среду, 15 июля, в деревне Соколовка 13-летняя девочка помогала отцу колоть дрова. Она устанавливала полено на колоду, которое пошатнулось. Несовершеннолетняя инстинктивно попыталась его удержать.
«В этот момент мужчина опустил топор — удар пришелся по кисти дочери», — сообщили в СК.
Под Чериковом несовершеннолетняя помогала отцу и лишилась пальцев. Фото: телеграм-канал СК Беларуси.
Школьницу оперативно доставили в больницу с травматической ампутацией двух пальцев правой руки. Кроме того, у ребенка рубленая рана еще одного пальца.
А вот что произошло под Толочином, где подросток лишился пальца, когда делал полку.
Ранее белорус пошел в суд из-за оскорбительных стикеров с его фото в рабочем чате.
Тем временем фельдшер рассказал, как под Борисовом скорая помощь приехала к мужчине с кровотечением, но пришлось спасать и его жену: «Слышим какой-то звук борьбы».