Переданных РФ в Казахстан взрослых тигров готовятся выпустить в дикую природу

«У взрослых тигров сейчас идут усиленные тесты их реакции на человека и охоты на диких копытных животных для того, чтобы принять решение об их выпуске в этом году. Соответственно, результаты теста дадут ответы, насколько это будет быстро, будут ли их выпускать по отдельности или вместе», — рассказал Арамилев.