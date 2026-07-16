Переданных РФ в Казахстан взрослых тигров готовятся выпустить в дикую природу

ВЛАДИВОСТОК, 16 июля. /ТАСС/. Взрослых тигра и тигрицу, переданных Россией Казахстану, готовятся выпустить в дикую природу в этом году. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор АНО Центр «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
28 мая президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин, находившийся в Астане с госвизитом, завершив переговоры, ознакомились с видеопрезентацией, посвященной судьбе четырех амурских тигров, которых Москва подарила Астане. Два взрослых тигра — трехлетние самец и самка — и два восьмимесячных разнополых тигренка были переданы в мае Казахстану и размещены в природном резервате «Иле-Балхаш». Из Хабаровска в Алма-Ату тигров везли самолетом, а к «Иле-Балхашу» — на вертолетах.
«У взрослых тигров сейчас идут усиленные тесты их реакции на человека и охоты на диких копытных животных для того, чтобы принять решение об их выпуске в этом году. Соответственно, результаты теста дадут ответы, насколько это будет быстро, будут ли их выпускать по отдельности или вместе», — рассказал Арамилев.
Он добавил, что у взрослых тигров полностью отсутствует контакт с человеком, а кормление происходит дистанционно. Это сделано для того, чтобы тигры не связывали появление пищи с человеком.
Ранее в Минэкологии Казахстана отмечали ТАСС, что площадь резервата составляет 415 тысяч га. Амурские тигры являются ближайшими родственниками туранских тигров, которые ранее обитали на территории Центральной Азии, в Казахстане они вымерли к 1948 году. За счет указанной программы в республике рассчитывают восстановить популяцию.