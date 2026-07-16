Эксперт Мелерзанов: число жертв жары в Европы могло быть меньше

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Число жертв, связанных с текущими рекордными волнами жары в Европе и других регионах мира, можно было существенным образом уменьшить, если бы люди соблюдали простой набор правил, позволяющих минимизировать воздействие высоких температур на тело человека. Об этом ТАСС сообщил заместитель исполнительного директора Института биофизики будущего МФТИ Александр Мелерзанов.
«Главный риск — это обезвоживание, что может привести к нарушению деятельности центральной нервной, сердечно-сосудистой и других систем организма. Соответственно, у людей с нарушением функций этих систем резко возрастает риск осложнений. Это приводит к росту заболеваемости и даже смертности при несоблюдении такими людьми простых правил — нужно пить минеральную воду, носить светлую одежду и минимизировать нахождение на солнце», — отметил эксперт.
По словам Мелерзанова, также дополнительный риск несет за собой резкая смена температурного режима при перемещении из сильно охлаждаемого помещения в жару на улицу и обратно. Все это избыточные удары по иммунной системе, которые требуют аккуратного отношения и принятия превентивных мер со стороны профильных органов и специалистов в охваченных жарой странах, подытожил эксперт.
О жаре в Европе.
Во второй половине июня Европа столкнулась с экстремально жаркой погодой. Столбик термометра в странах Западной Европы превышал отметку в 40 градусов. 9 июля европейская служба дистанционного зондирования и картографирования Земли Copernicus подтвердила, что прошедший июнь стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений со средней температурой воздуха у поверхности земли в 20,74 градуса.
11 июля газета The Guardian сообщила, что Великобритания столкнулась с третьей в 2026 году волной аномальной жары. 10 июля издание Le Monde сообщило, что во Франции третья волна жары началась 4 июля. Вероятнее всего, высокая температура будет сохраняться в стране до 16 июля. Из-за экстремальной жары Эйфелева башня, а также главные парижские музеи Лувр и Орсе ограничили часы работы 11 и 12 июля.