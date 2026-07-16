Эксперт Мелерзанов: число жертв жары в Европы могло быть меньше

«Главный риск — это обезвоживание, что может привести к нарушению деятельности центральной нервной, сердечно-сосудистой и других систем организма. Соответственно, у людей с нарушением функций этих систем резко возрастает риск осложнений. Это приводит к росту заболеваемости и даже смертности при несоблюдении такими людьми простых правил — нужно пить минеральную воду, носить светлую одежду и минимизировать нахождение на солнце», — отметил эксперт.