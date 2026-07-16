«Здравствуй, Россия!»: молодежь из Австралии, Китая и Беларуси посетила Хабаровский край

В Хабаровском крае завершился международный культурно-образовательный проект «Здравствуй, Россия!». Период с 6 по 15 июля 28 гостей из Австралии, Китая, Беларуси, Объединенных Арабских Эмиратов и Палестины провели в Хабаровском крае. Полторы недели они знакомились с историей и культурой Хабаровского края, узнавали, как тут живут и учатся. Участники делегации выяснили, как учат робототехнике в детском технопарке «Кванториум», познакомились с Дальневосточным университетом путей сообщения и увидели, где готовят инженеров, айтишников и экономистов. «В этой поездке мне очень понравился детский технопарк “Кванториум”», где были различные технологические направления. Поскольку я очень люблю технику, именно это место запало мне в душу. Возможно, я даже перееду в Хабаровск в будущем, чтобы здесь работать", — отметил участник делегации из Объединенных Арабских Эмиратов Станислав Сальников. Помимо учебы, молодежь увидела настоящий Дальний Восток. Делегаты посмотрели петроглифы Сикачи-Аляна, гуляли по эко-тропе в Большехехцирском заповеднике, любовались цветущими лотосами Комарова, катались на теплоходе по Амуру. Также делегаты посетили мастер-классы, получили паспорт дальневосточника и показали творческие визитки о культуре и традициях своих стран.