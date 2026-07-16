Жительница ЕАО перевела мошенникам 120 тысяч рублей, испугавшись взлома на «Госуслугах»

52-летняя жительница поселка Теплоозерск стала жертвой телефонных мошенников. Сначала ей позвонила «сотрудница компании по установке домофонов» и сообщила о плановой замене оборудования. Для получения кода доступа в подъезд женщине предложили продиктовать цифры из СМС — она это сделала. Сразу после этого последовал новый звонок — уже от «службы техподдержки портала Госуслуги». Собеседник заявил, что ее кабинет взломан, и от ее имени уже поданы заявки на кредиты в нескольких банках. Женщину убедили снять все наличные и перевести их на «безопасный счет». В панике она перевела 120 тысяч рублей с карты одного из банков. Возбуждено уголовное дело за покушение на мошенничество.