Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница ЕАО перевела мошенникам 120 тысяч рублей, испугавшись взлома на «Госуслугах»

52-летняя жительница поселка Теплоозерск стала жертвой телефонных мошенников. Сначала ей позвонила «сотрудница компании по установке домофонов» и сообщила о плановой замене оборудования. Для получения кода доступа в подъезд женщине предложили продиктовать цифры из СМС — она это сделала. Сразу после этого последовал новый звонок — уже от «службы техподдержки портала Госуслуги». Собеседник заявил, что ее.

52-летняя жительница поселка Теплоозерск стала жертвой телефонных мошенников. Сначала ей позвонила «сотрудница компании по установке домофонов» и сообщила о плановой замене оборудования. Для получения кода доступа в подъезд женщине предложили продиктовать цифры из СМС — она это сделала. Сразу после этого последовал новый звонок — уже от «службы техподдержки портала Госуслуги». Собеседник заявил, что ее кабинет взломан, и от ее имени уже поданы заявки на кредиты в нескольких банках. Женщину убедили снять все наличные и перевести их на «безопасный счет». В панике она перевела 120 тысяч рублей с карты одного из банков. Возбуждено уголовное дело за покушение на мошенничество.