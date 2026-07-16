Глава Якутска подал заявление о досрочной отставке

13 мая губернатор Брянской области Александр Богомаз решил уйти в отставку по собственному желанию. Президент России Владимир Путин принял его заявление и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Егора Ковальчука, с которым провел рабочую встречу. Они обсудили актуальные вопросы и планы на будущее. Что известно о новом главе граничащего с Украиной региона — в материале «Вечерней Москвы».