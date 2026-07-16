Глава Якутска подал заявление о досрочной отставке

Глава Якутска Евгений Григорьев подал заявление о досрочной отставке по собственному желанию. Документ уже поступил в городскую думу, где также инициировали проведение внеочередной сессии для рассмотрения вопроса.
В пресс-службе думы сообщили, что заседание созовут 16 июля. Депутатам предстоит рассмотреть отставку действующего главы города, а затем перейти к процедуре избрания нового руководителя Якутска.
— В связи с этим председателем Якутской городской думы подписано распоряжение о созыве XXVII внеочередной сессии Якутской городской думы, — сообщили в пресс-службе.
Ранее глава Якутии Айсен Николаев внес в городскую думу кандидатуры на пост мэра. На должность претендуют первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников и заместитель гендиректора компании «Чистая Арктика» Владислав Созонов. Победителем станет кандидат, который на открытом голосовании наберет более половины голосов присутствующих депутатов, говорится в Telegram-канале местной Думы.
13 мая губернатор Брянской области Александр Богомаз решил уйти в отставку по собственному желанию. Президент России Владимир Путин принял его заявление и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Егора Ковальчука, с которым провел рабочую встречу. Они обсудили актуальные вопросы и планы на будущее. Что известно о новом главе граничащего с Украиной региона — в материале «Вечерней Москвы».