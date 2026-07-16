Переданные Россией Казахстану тигры стали уверенно охотиться

«На данный момент 4 особи амурских тигров, которые были перемещены в Республику Казахстан, находятся на территории реабилитационного центра. Взрослые тигры, самец и самка, живут в отдельных вольерах, тигрята, самец и самка, помещены в один вольер. Соответственно, тигрятам, в силу возраста, из живого корма дают кроликов. Кролики, схожие по своему физиологическому строению и поведению с зайцем-толаем, который там обитает. Это прямая тренировка на виды животных, которые обитают там. На крупных копытных они пока не могут охотиться, поэтому, кроме кроликов, им дают мясо дикого кабана, таким образом, они себя нормально физиологически чувствуют, каких-либо травм, а признаков заболевания у них не обнаружено. Два взрослых тигра, им запускают в вольеры также кроликов, кроме того, кабанов и благородных оленей Взрослые тигры достаточно уверенно охотятся», — рассказал Арамилев.