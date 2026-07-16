Переданные Россией Казахстану тигры стали уверенно охотиться

ВЛАДИВОСТОК, 16 июля. /ТАСС/. Тигры, переданные Россией Казахстану, начали уверенно охотиться на представителей местной фауны. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор АНО Центр «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
28 мая президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин, находившийся в Астане с госвизитом, завершив переговоры, ознакомились с видеопрезентацией, посвященной судьбе четырех амурских тигров, которых Москва подарила Астане. Два взрослых тигра — трехлетние самец и самка — и два восьмимесячных разнополых тигренка были переданы в мае Казахстану и размещены в природном резервате «Иле-Балхаш». Из Хабаровска в Алма-Ату тигров везли самолетом, а к «Иле-Балхашу» — на вертолетах.
«На данный момент 4 особи амурских тигров, которые были перемещены в Республику Казахстан, находятся на территории реабилитационного центра. Взрослые тигры, самец и самка, живут в отдельных вольерах, тигрята, самец и самка, помещены в один вольер. Соответственно, тигрятам, в силу возраста, из живого корма дают кроликов. Кролики, схожие по своему физиологическому строению и поведению с зайцем-толаем, который там обитает. Это прямая тренировка на виды животных, которые обитают там. На крупных копытных они пока не могут охотиться, поэтому, кроме кроликов, им дают мясо дикого кабана, таким образом, они себя нормально физиологически чувствуют, каких-либо травм, а признаков заболевания у них не обнаружено. Два взрослых тигра, им запускают в вольеры также кроликов, кроме того, кабанов и благородных оленей Взрослые тигры достаточно уверенно охотятся», — рассказал Арамилев.
Он отметил, что на территории России, в местах отлова этих тигров, популяцию диких кабанов снизила африканская чума свиней, из-за чего тигры впервые встретились с ними в вольерах реабилитационного центра в Казахстане. Во время первых тренировочных охот на кабанов у тигров возникали неловкости, но сейчас они уверенно охотятся.
Ранее в Минэкологии Казахстана отмечали ТАСС, что площадь резервата составляет 415 тысяч га. Амурские тигры являются ближайшими родственниками туранских тигров, которые ранее обитали на территории Центральной Азии, в Казахстане они вымерли к 1948 году. За счет указанной программы в республике рассчитывают восстановить популяцию.