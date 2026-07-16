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В зоопарке «Сихотэ-Алинь» появился полярный волчонок из Хабаровска

Малыш осваивается на новом месте и уже нашел заботливых «приемных мам» — двух молодых волчиц.

В Хабаровском крае, в зоопарке «Сихотэ-Алинь» в Силинском парке появился новый житель — полярный волчонок. Малыш приехал из хабаровского зоосада и сейчас привыкает к новому дому.

Маленького хищника уже приняли две молодые волчицы, которые жили в вольере. Они проявляют к новичку внимание и помогают ему освоиться.

Полярный волк — один из самых выносливых представителей семейства псовых. Эти животные обитают в суровых условиях Арктики, где большую часть года сохраняются низкие температуры и сложные условия для выживания. Густая белая шерсть защищает их от холода, а мощные лапы позволяют передвигаться по снегу и льду.

В природе полярные волки живут стаями, где взрослые животные заботятся о потомстве и помогают молодняку освоиться в группе. Поэтому для маленького волчонка важно оказаться рядом с другими волками — именно так он учится особенностям поведения своих сородичей.

Сейчас новый обитатель зоопарка проходит период адаптации. Посетители уже могут увидеть полярного волчонка в часы работы зоопарка «Сихотэ-Алинь».

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