В зоопарке «Сихотэ-Алинь» появился полярный волчонок из Хабаровска

Полярный волк — один из самых выносливых представителей семейства псовых. Эти животные обитают в суровых условиях Арктики, где большую часть года сохраняются низкие температуры и сложные условия для выживания. Густая белая шерсть защищает их от холода, а мощные лапы позволяют передвигаться по снегу и льду.