В зоопарке «Сихотэ-Алинь» появился полярный волчонок из Хабаровска

В Хабаровском крае, в зоопарке «Сихотэ-Алинь» в Силинском парке появился новый житель — полярный волчонок. Малыш приехал из хабаровского зоосада и сейчас привыкает к новому дому.
Маленького хищника уже приняли две молодые волчицы, которые жили в вольере. Они проявляют к новичку внимание и помогают ему освоиться.
Полярный волк — один из самых выносливых представителей семейства псовых. Эти животные обитают в суровых условиях Арктики, где большую часть года сохраняются низкие температуры и сложные условия для выживания. Густая белая шерсть защищает их от холода, а мощные лапы позволяют передвигаться по снегу и льду.
В природе полярные волки живут стаями, где взрослые животные заботятся о потомстве и помогают молодняку освоиться в группе. Поэтому для маленького волчонка важно оказаться рядом с другими волками — именно так он учится особенностям поведения своих сородичей.
Сейчас новый обитатель зоопарка проходит период адаптации. Посетители уже могут увидеть полярного волчонка в часы работы зоопарка «Сихотэ-Алинь».