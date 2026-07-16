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Прокуратура Германии ведет расследование против сатирика из-за оскорблений Мерца

В прокуратуре немецкого Дессау-Рослау стартовало расследование в отношении сатирика Уве Штаймле — причиной стали его слова в адрес экс-канцлера Ангелы Меркель и нынешнего главы страны Фридриха Мерца.

В прокуратуре немецкого Дессау-Рослау стартовало расследование в отношении сатирика Уве Штаймле — причиной стали его слова в адрес экс-канцлера Ангелы Меркель и нынешнего главы страны Фридриха Мерца.

По данным Der Spiegel, правоохранители усмотрели в действиях подозреваемого правонарушение в соответствии с параграфом 126 уголовного кодекса ФРГ.

В ходе мероприятия партии «Альтернатива для Германии» сатирик утверждал, что Меркель решила позировать стоя при создании портрета для галереи, так как «догадывается, что скоро будет сидеть».

Штаймле также указал, что в настоящее время экс-канцлер пока висит. Однако, если сломается гвоздь, то они «поставят ее к стенке».

В адрес действующего канцлера подозреваемый сказал: «Когда я вижу Фридриха Мерца, то иногда задаюсь вопросом, а где, собственно говоря, Штауффенберг, когда он действительно нужен?».

Полковник Клаус Шенк фон Штауффенберг был одним из участников движения Сопротивления, которые подверглись репрессиям после покушения на Адольфа Гитлера.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц признался, что его беспокоят низкие рейтинги в опросах общественного мнения. Он добавил, что пытается понять причины этого.

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