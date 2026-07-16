В Прикамье из-за схода вагонов с рельсов задерживаются пассажирские поезда

Пассажирские поезда задерживаются в Пермском крае из-за схода вагонов с рельсов, сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании.
Речь о ЧП, которое произошло в ночь на 16 июля на участке Кишерть — Шумково. С рельсов сошли шесть вагонов и секция локомотива грузового поезда. На месте ведутся восстановительные работы.
В связи с ситуацией задерживается ряд пассажирских поездов:
Поезда № 73 Тюмень — Санкт-Петербург, № 69 Чита — Москва, № 149 Челябинск — Санкт-Петербург и № 109 Новый Уренгой — Москва проследуют через станции Кузино и Лысьва, а затем выйдут на основной маршрут через Пермь.
Поезда № 1 Владивосток — Москва и № 85 Серов — Москва направят через Екатеринбург, Нижний Тагил и Чусовскую, с выходом на основной маршрут также через Пермь.
Поезда № 72 Санкт-Петербург — Екатеринбург, № 2 Москва — Владивосток и № 802 Пермь — Екатеринбург поедут через Чусовскую и Нижний Тагил, выходя на основной путь уже в Екатеринбурге.
Если поезд задерживается более чем на 4 часа, пассажиров обеспечат питанием на станциях Пермь, Екатеринбург и Шувакиш. Поездные бригады помогают пассажирам и консультируют их по всем вопросам.
Актуальную информацию о движении поездов можно отслеживать в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте компании или по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов: 8−800−775−00−00.