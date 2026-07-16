Автобусы до Дрокино поедут уже этой осенью

Более десятка вопросов о транспортном сообщении с посёлком Дрокино поступило мэру Красноярска Сергею Верещагину во время онлайн-приёма от жителей. Глава города поручил профильному департаменту проработать возможность запуска автобусного маршрута уже предстоящей осенью.
Изначально открытие движения планировалось только с 1 января 2027 года.
Мэр также уточнил, что пересмотром маршрутной сети города сейчас занимаются эксперты Высшей школы экономики совместно со специалистами Сибирского федерального университета. Тем не менее, городские власти уже вносят оперативные корректировки в расписание и маршруты.