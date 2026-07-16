Спортивный зал в центре «Притяжение» пустовал в течение нескольких лет. Теперь в нём проводят занятия по общей физической подготовке. Детй обучает Егор Коростелёв, тренер по спортивной борьбе. Егор Коростелёв, тренер по спортивной борьбе: ОФП с элементами спортивной борьбы и акробатики. Всё, что касается здоровья детей — мы здесь преподаем В центре «Притяжение» работают с сиротами и детьми из семей, находящихся в социально-опасном положении. В рамках партийного проекта «Единой России» поддержку учреждению оказал Региональный центр развития спорта. В зале покрасили стены, провели освещение, положили борцовский ковёр. Теперь здесь занимаются до 30 человек. Отрабатывают приемы, играют в подвижные игры. Константин Ефимов, директор Регионального центра развития спорта: Нами, Федерацией спортивной борьбы Хабаровского края и организацией «Аквамарин». Был произведен частичный ремонт этого зала, чтобы дети имели возможность заниматься спортом. Дети, которые хотят целиком посвятить себя борьбе, получают возможность тренироваться бок о бок с атлетами Регионального центра развития спорта. Занятия греко-римской или вольной борьбой доступны для парней и девушек.
Физкультуру с элементами борьбы теперь преподают в комсомольском «Комплексном центре по защите прав детей»
Спортивный зал в центре «Притяжение» пустовал в течение нескольких лет. Теперь в нём проводят занятия по общей физической подготовке. Детй обучает Егор Коростелёв, тренер по спортивной борьбе. Егор Коростелёв, тренер по спортивной борьбе: ОФП с элементами спортивной борьбы и акробатики. Всё, что касается здоровья детей — мы здесь преподаем В центре «Притяжение» работают с сиротами.
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Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
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