В Пермском крае из-за схода составов задерживаются девять поездов

Как сообщают в РЖД, четыре поезда: № 73 Тюмень — Санкт-Петербург, № 69 Чита — Москва, № 149 Челябинск — Санкт-Петербург, № 109 Новый Уренгой — Москва проследуют измененным маршрутом через станции Кузино и Лысьва и выйдут на основной маршрут на станции Пермь.